Paper Girls: le protagoniste svelano in quali mondi tratti dai fumetti e sci-fi vorrebbero recitare

Riley Lai Nelet, Sofia Roskinsky, Camryn Jones e Fina Strazza sono le protagoniste della nuova serie Paper Girls e le giovani attrici hanno svelato che sarebbero interessate a recitare in altri progetti tratti dai fumetti, come quelli della DC o della Marvel.

Nelet, che nel progetto di Amazon tratto dall’opera di Brian K. Vaughan e Cliff Chiang interpreta Erin Tieng, ha raccontato:

Mi piacerebbe far parte dell’universo di Batman. Essere una delle Batgirl, Cassandra Cain è il mio ruolo dei sogni se potessi interpretarla in un adattamento. Si tratta di qualcosa che ho sperato. Mi sono sempre allenata per girare da sola le mie scene di azione e mi manca una cintura per diventare cintura nera. Quindi sì, vorrei entrare nell’universo di Batman e interpretare Cassandra Cain.

Jones, che ha il ruolo di Tiffany Quilkin, ha invece ammesso:

Penso sarebbe davvero fantastico essere nell’universo di Black Panther, o in generale in quello della Marvel. Penso sarebbe grandioso.

Strazza, che in Paper Girls è KJ Brandman, ha poi sottolineato:

Sono d’accordo. Qualsiasi cosa nel MCU sarebbe semplicemente incredibile, e il DCU. Amo Spider-Man. Quello sarebbe davvero fantastico.

Rosinsky, interprete di Mac Coyle, ha infine dichiarato:

Amo Doctor Who. Quando ero piccola ho sempre pensato fosse così magico. Quindi per me, per quanto riguarda il genere sci-fi, la mia preferenza è per il mondo di Doctor Who.

Paper Girls vede protagoniste quattro ragazze – Erin, Mac, Tiffany e KJ – che, mentre distribuiscono i giornali la mattina dopo la notte di Halloween del 1988, si ritrovano involontariamente coinvolte in un conflitto tra fazioni rivali di viaggiatori nel tempo che cambierà le loro vite per sempre. Trasportate nel futuro le ragazze dovranno trovare un modo per tornare nel loro passato e questa ricerca le porterà ad incontrare le versioni adulte di se stesse. Rassegnandosi al fatto che il loro futuro è molto diverso da quello che immaginavano da dodicenni, vengono braccate da una fazione militante di viaggiatori nel tempo nota come Old Watch, che ha dichiarato fuori legge i viaggi nel tempo così da poter rimanere al potere. Per sopravvivere, le ragazze dovranno superare le loro differenze e imparare a fidarsi l’una dell’altra oltre che di loro stesse.

Fonte: ComicBook