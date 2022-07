Paper Girls, i creatori della serie: “Non è una lettera d’amore per gli anni ’80”

Il cast e i creatori di Paper Girls, la serie tratta dal fumetto di Brian K. Vaughan e Cliff Chiang, hanno presentato il progetto targato Amazon al San Diego Comic-Con 2022.

La storia portata sugli schermi inizia a metà degli anni ’80 e ha al centro un gruppo di ragazze che consegna giornali nel quartiere, spostandosi in bicicletta, ritrovandosi però a vivere un’incredibile avventura a sfumature sci-fi.

Vaughan ha dichiarato:

Abbiamo guardato molte opere di finzione che mostrano gli anni ’80 attraverso delle lenti rosa. Ma io e Cliff abbiamo vissuto quel periodo e non è sempre stato fantastico. Quindi volevamo realizzare qualcosa che fosse contro la nostalgia, che ammettesse che abbiamo compiuto molti passi in avanti e stiamo spingendo per andare avanti mentre pensiamo al futuro, non immergendoci costantemente nel passato. Quindi anche se alcune parti della nostra serie si svolgono negli anni ’80, non è tanto una lettera d’amore, ma una minaccia di morte.

Fina Strazza, he interpreta K.J. Brandman nella serie, ha dichiarato durante il panel:

Ci siamo assicurati di non glorificarli perché gli anni ’80 non sono stati i migliori per molte persone. Ne sono stata consapevole per tutta la mia vita. Mia madre mi ha detto che i suoi insegnanti dicevano durante le lezioni che essere sieropositivi o avere l’AIDS era il modo con cui Dio ripuliva la società. Quello è ancora preoccupante. Quindi quando mi stavo avvicinando alla storia di K.J. sapevo che la sua storia era davvero importante per molte persone. Volevo essere certa che ci si avvicinasse all’argomento in modo delicato e onesto.