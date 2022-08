Parasyte: The Grey, Netflix annuncia la serie live-action tratta dal manga

Netflix ha confermato la produzione della serie Parasyte: The Grey, un adattamento del popolare manga sci-fi ideato da Hitoshi Iwaaki.

L’opera originale ha venduto oltre 25 milioni di copie in oltre 20 mercati.

La versione live-action sarà diretta e co-scritta da Yeon Sang-ho, creatore di Hellbound e nel team di film come Train to Busan e Peninsula.

Al centro della trama c’è un gruppo di umani coinvolti in una guerra contro un male emergente composto da forme di vita parassitarie che vivono nei corpi umani e cercano di far crescere il proprio potere.

Jeon So-nee (Encounter) avrà la parte di Jeong Su-in che diventa una vittima del parassita che, tuttavia, non riesce a prendere il controllo sul suo cervello, ritrovandosi così alle prese con una difficile co-esistenza.

Koo Kyo-hwan e Lee Jung-hyun (Peninsula) avranno rispettivamente la parte di Seol Kang-woo, che dà alla caccia dei parassiti per ritrovare la sorella scomparsa, e Choi Jun-kyung, leader del Team Grey (una task force per combattere i parassiti) e che ha perso il marito a causa dell’invasione di queste forme di vita.

I fumetti originali sono stati pubblicati dal 1988 al 1995 e hanno dato vita ad adattamenti live-action e animati.

La sceneggiatura della serie sarà firmata da Yeon e Ryu Yong-jae (La casa di carta: Corea).

Fonte: Deadline