StudioCanal ha lanciato oggi le prime immagini di Paris Has Fallen, la serie tv spin-off della saga cinematografica che sta producendo assieme a Urban Myth Films, oltre che a Millennium Media e dalla G-Base di Gerard Butler.

Ma mentre le riprese sono in corso a Londra e Parigi, arrivano notizie di difficoltà dietro le quinte: il protagonista Mathieu Kassovitz ha infatti lasciato la serie a causa di divergenze creative con la produzione, ed è stato prontamente rimpiazzato da Tewfik Jallab (Spiral).

Kassovitz (noto per L’Odio) ha avuto un brutto incidente motociclistico da cui si sta riprendendo, ma il suo addio al progetto non è legato alle sue condizioni di salute. Jallab interpreterà quindi Vincent, un agente della sicurezza che protegge il primo ministro francese, obiettivo di un gruppo terroristico guidato dal malvagio Jacob. Vincent collabora con l’agente dell’MI6 Zara (Ritu Arya) per tenere al sicuro il politico e i due scoprono una cospirazione più grande che potrebbe coinvolgere un addetto alla sicurezza, che passa a Jacob informazioni riservate permettendogli di essere sempre in vantaggio nel suo tentativo di scatenare il caos a Parigi.

Nel cast anche Sean Harris, Ana Ularu, Camille Rutherford, Jérémie Covillault, Emmanuelle Bercot, e Karl Collins. Inizialmente si era detto che Gerard Butler sarebbe potuto apparire con un cameo nella serie, ma risulta difficile immaginarlo dopo che questa settimana ha siglato un accordo per 10 milioni di dollari di profitti dal film del 2013 dopo aver intentato causa alla produzione del primo film.

I primi tre film hanno incassato mezzo miliardo di dollari in tutto il mondo e un quarto, Night Has Fallen, è in sviluppo.

Photo : Copyright © Simon Ridgway 2023 – www.simonridgway.com – [email protected] – 07973 442527 | Caption : 7.09.23 – Paris Has Fallen, Block 1 Day 59. sc.3/90-96 – INT. TUNNEL : VINCENT boards the bus and finds BEATRICE wounded.

Fonte: Deadline