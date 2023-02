Paris Hilton condurrà un dating show intitolato Parisland che si svolgerrà nel mondo virtuale creato da Sandbox.

Il progetto coinvolgerà i giocatori in una “romantica avventura su un’isola tropicale” e il reality show sarà condotto dalla star nella piattaforma basata sul metaverso.

Il debutto avverrà lunedì 13 febbraio e l’evento si svolgerà per un mese.

Parisland offrirà ai giocatori cinque potenziali partner con cui stabilire un legame romantico. Tra le “missioni” da compiere ci sarà la scelta di un anello per le nozze e degli abiti per la cerimonia, scoprire i segreti del famoso chef di Love Burger, salvare un naufrago e flirtare con gli altri partecipanti prima di prendere una decisione. Chi deciderà di sposarsi potrà poi contare sulla presenza di Paris in versione DJ.

Sebastian Borget, COO e Co-Fondatore di The Sandbox, ha dichiarato:

Non riesco a pensare a un modo migliore per illuminare i mesi invernali più che a una fuga romantica per San Valentino sull’isola tropicale di Paris Hilton nel metaverso. Parisland offrirà un’evasione spettacolare su spiagge illuminate dal sole, romanticismo leggero, e vere emozioni mentre si scopre e si conquista il proprio partner romantico e si celebra con un matrimonio indimenticabile.

Paris Hilton produrrà il progetto tramite la sua 11:11 Media, fondata nel 2021 in collaborazione con il produttore televisivo Bruce Gersh.

Che ne pensate del dating show virtuale intitolato Parisland, ovviamente condotto da Paris Hilton?

Fonte: Deadline