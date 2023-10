L’autobiografia di Paris Hilton diventerà una serie tv prodotta da A24, 11:11 Media, Lewellen Pictures di Dakota ed Elle Fanning, e Middle Child Pictures di David Bernad.

Tra le pagine di Paris The Memoir si raccontano le difficoltà affrontate dalla star, come la battaglia con la sindrome da deficit da attenzione, la sua ascesa nella cultura popolare e il successo come imprenditrice.

Hilton aveva dichiarato di aver scritto il libro per capire il suo posto nella società, nell’epoca degli influencers, e la sua identità, concentrandosi su ciò che la rende orgogliosa, su come ha superato le difficoltà ed è riuscita a trovare il suo equilibrio e la felicità nel lavoro e nella vita.

LEGGI – Paris Hilton sarà la conduttrice del dating show virtuale Parisland

Paris Hilton ha poi aggiunto:

Ci sono così tante giovani donne che hanno bisogno di sentire questa storia. Non voglio che apprendano dai miei errori, voglio che smettano di odiarsi per i propri errori. Voglio che ridano, piangano e accolgano ogni aspetto di chi sono senza paura e con orgoglio.

Che ne pensate del fatto che la storia di Paris Hilton diventi una serie tv?

Fonte: Deadline