Parks and Recreation è andata in onda per 7 stagioni, dal 2009 al 2015. Uno dei personaggi sicuramente più amati della serie è il direttore del dipartimento parchi Ron Swanson (Nick Offerman). Dopo essersi sposato per ben due volte con donne pazze di nome Tammy, Ron finisce per innamorarsi e poi sposarsi con una donna di nome Diane (Lucy Lawless), sana di mente e con due figlie.

A quasi dieci anni di distanza dalla conclusione della serie, Lawless svela in che situazione, secondo lei, potrebbe trovarsi la relazione tra i personaggi di Ron e Diane al giorno d’oggi. In particolare, tenendo conto delle elezioni statunitensi imminenti…

Potrebbero avere un periodo difficile durante questo ciclo elettorale. Ron è politicamente piuttosto conservatore e non sono sicuro da che parte si schiererebbe. Sono abbastanza sicura che Diane non potrebbe seguirlo.

Nonostante il momento difficile che potrebbero passare, siamo convinti che i due siano perfetti l’uno per l’altra. La relazione con Diane cambia Ron in meglio, mostrando alcuni aspetti più affettuosi di lui che non si vedevano prima, pur mantenendo il suo carattere burbero.

