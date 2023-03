L’azienda di giocattoli Fisher Price pubblicherà una nuova serie di Little People dedicata a Parks and Recreation. I set da collezione Fisher-Price Little People sono noti per la loro adorabile precisione e tra le serie protagonista ci sono state Ted Lasso, RuPaul’s Drag Race, The Office e The Golden Girls.

Nel set, che potete vedere qui sotto, ci sono quattro dei protagonisti principali: Leslie Knope con un waffle, April Ludgate in camicia a fiori e cardigan verde, Andy Dwyer con il grembiule da lustrascarpe e la chitarra, e Ron Swanson con la sua iconica camicia rossa e una tazza di caffè.

La serie della NBC è andata in onda dal 2009 al 2015, rcon nel cast Amy Poehler, Chris Pratt, Aziz Ansari, Nick Offerman, Adam Scott, Rashida Jones, Aubrey Plaza, Rob Lowe, Jim O’Heir e Retta.

