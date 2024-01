Lo spot Calvin Klein con protagonista Jeremy Allen White è oramai virale da giorni, insieme al suo servizio fotografico per il noto brand, ma c’è chi non si lascia spaventare dalla competizione: Paul Walter Houser, fresco di vittoria agli Emmy per Black Bird, ha dichiarato, dietro le quinte, che anche lui sarebbe disposto a prestarsi come modello di intimo.

“Assolutamente, al 100%!” ha detto in risposta a una domanda della stampa. “Certo, ho ancora molto lavoro da fare forse prima di ricevere quella telefonata. Ma insomma, mi conoscete, le sfide non mi spaventano!“.

Ha poi aggiunto, riferendosi all’attore:

Oddio, non mi immischierei mai in una rissa con lui, più che altro per la feroce fanbase di The Bear, e ora anche di Calvin Klein… non voglio che quelli vengano a prendermi!

Jeremy Allen White sarà tra i protagonisti di The Warrior – The Iron Claw, dal 1 febbraio al cinema.

