James Gunn ha confermato che le riprese di Peacemaker 2 si terranno questa estate, in contemporanea a quelle di Superman.

La conferma è arrivata condividendo un commento di Jennifer Holland (la moglie del regista e attrice nella serie tv), che viene scherzosamente additata come fonte inaffidabile. Il regista ha poi detto che differentemente da quanto annunciato non dirigerà tutti gli episodi , e che la serie tv Waller è stata posticipata.

La fonte è un po’ incerta ma è tutto vero. John Cena ne ha parlato da Howard Stern la scorsa settimana. Per rispondere alle vostre domande successive: sì, gireremo Superman e Peacemaker contemporaneamente; sì, ho scritto tutti gli episodi; ma no, nell’interesse di far uscire la serie tv non potrò dirigerli tutti (solo alcuni); e sì, Waller è ancora in corso e Jeremy e Christal stanno lavorando sodo per scrivere grandi cose, ma è stato influenzato dagli scioperi, quindi Waller verrà pubblicata dopo Peacemaker.