I fan della serie Peacemaker dovranno attendere a lungo prima di vedere gli episodi della stagione 2: James Gunn ha infatti confermato che il lavoro sui nuovi episodi con protagonista John Cena è stato rimandato per concentrarsi sulla sceneggiatura e sulla realizzazione di Superman: Legacy, il film che riporterà sul grande schermo la storia di Clark Kent. L’uscita nelle sale del lungometraggio è prevista per il 2025, quindi le speranze di rivedere presto nuove avventure del personaggio al centro dello spinoff di The Suicide Squad dovranno essere, almeno per ora, lasciate in sospeso.

Un fan, su Twitter, ha chiesto al filmmaker se la seconda stagione della serie verrà realizzata. Gunn ha quindi chiarito:

Sì, dopo Superman.

Yes after Superman — James Gunn (@JamesGunn) April 7, 2023

Alcuni dei personaggi, tuttavia, potrebbero apparire in altri progetti come la serie Waller, con star Viola Davis, attualmente in fase di sviluppo. Gunn aveva spiegato:

Ci saranno alcuni membri del Team Peacemaker che saranno delle presenze regolari nella serie. Il progetto è in pratica un seguito di Peacemaker.

