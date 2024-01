James Gunn ha risposto ad alcune domande dei fan riguardo la stagione 2 di Peacemaker su Threads.

Il regista ha confermato che sta attualmente scrivendo la stagione 2, e in particolar modo è impegnato in alcune scene di Eagly, che per la gioia del pubblico tornerà. Gunn ha anche confermato che la serie avrà una nuova sigla inizale.

Infine, a un fan che gli ha chiesto se non è caotico ambientare una stagione 2 in un universo diverso dalla prima, il regista ha detto che dato che è la cosa che più si diverte a scrivere, la serie originale più vista su Max e ha una via diretta nel nuovo universo, tutto sarà chiaro una volta che la serie uscirà.

Peacemaker è disponibile su Tim Vision.

Lo show esplora le origini del personaggio Christopher Smith che John Cena ha interpretato per la prima volta nel film del 2021, uno spietato killer, irresistibilmente vanaglorioso, che crede nella pace ad ogni costo.

James Gunn ha scritto tutti gli otto episodi della prima stagione, e ne ha diretti cinque, incluso il primo. Il regista, Peter Safran e Matt Miller sono i produttori esecutivi della serie, John Cena è il co-produttore esecutivo. Basato sui personaggi della DC Comics, Peacemaker è prodotto da Gunn’s Troll Court Entertainment e The Safran Company in associazione con Warner Bros. Television.

Nel cast della serie anche Freddie Stroma, Jennifer Holland, Steve Agee, Danielle Brooks, Robert Patrick.

