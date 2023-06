James Gunn ha svelato quando si metterà al lavoro sulla stagione 2 di Peacemaker, la serie tv DC con protagonista John Cena.

Ospite di Inside of You with Michael Rosenbaum podcast, il regista ha detto che i lavori su Peacemaker cominceranno dopo Superman: Legacy:

Peacemaker tornerà subito dopo Superman. Sarà la mia prossima cosa.

Il regista ha poi aggiunto che sta pianificando di spostare la sua attenzione sulla serie incentrata su Amanda Waller dopo aver finito con la stagione 2 di Peacemaker.

Peacemaker è disponibile su Tim Vision.

Lo show esplora le origini del personaggio Christopher Smith che John Cena ha interpretato per la prima volta nel film del 2021, uno spietato killer, irresistibilmente vanaglorioso, che crede nella pace ad ogni costo.

James Gunn ha scritto tutti gli otto episodi, disponibili da domani su TimVision, e ne ha diretti cinque, incluso il primo. Il regista, Peter Safran e Matt Miller sono i produttori esecutivi della serie, John Cena è il co-produttore esecutivo. Basato sui personaggi della DC Comics, Peacemaker è prodotto da Gunn’s Troll Court Entertainment e The Safran Company in associazione con Warner Bros. Television.

Nel cast della serie anche Freddie Stroma, Jennifer Holland, Steve Agee, Danielle Brooks, Robert Patrick.

