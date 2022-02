Nell’ultimo episodio di, il personaggio di John Cena fa una battuta sue un utente ha chiesto una risposta a, che ha interpretato il personaggio nell’. La serie scritta da James Gunn non è ancora disponibile in Italia a differenza degli Stati Uniti da dove emergono notizie ed indiscrezioni, non proseguite nella lettura se non volete rovinarvi la visione.

Nello show, Peacemaker dice che Green Arrow è un brony (un fan dei My Little Pony) e che va alle fiere del fumetto in cosplay di Twilight Sparkle; si tratta dell’ennesima battuta contro gli eroi più famosi del DCEU, ma questa volta è arrivata la risposta da chi il personaggio di Green Arrow lo ha interpretato per anni. Stephen Amell ha risposto che non ha visto lo show, perché troppo impegnato a mostrare a Cena come si dovrebbe fare wrestling da professionista n tv.

L’attore si riferisce ovviamente alla sua serie sul wrestling Heels, disponibile su Starz, di cui è protagonista e che è stata rinnovata per una stagione 2.

Haven’t seen it. Too busy showing Cena what professional wrestling should actually look like on tv. https://t.co/CDE35wi8XX — Stephen Amell (@StephenAmell) February 18, 2022

Non l’ho vista. Sono troppo occupato a dimostrare a Cena come dovrebbe essere il wrestling professionale in tv.

Purtroppo per Amell, la battuta di Peacemaker potrebbe riferirsi a questo suo vecchio post di Instagram, che raffigura proprio Rainbow Dash (e non Twilight Sparkle come detto in Peacemaker) al fianco di Arrow.

Al momento non sappiamo ancora quando Peacemaker sarà disponibile nel nostro paese, vi aggiorneremo sulle nostre pagine, quando ci saranno novità a riguardo.

Cosa pensate della risposta di Stephen Amell alla battuta fatta in Peacemaker? Fatecelo sapere con un commento qui sotto oppure, se preferite sui nostri canali social.

Tutte le notizie sulla serie sono nella nostra scheda.

Fonte: Comic Book