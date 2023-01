Peacock cancella Vampire Academy e One of us is Lying

Peacock ha cancellato Vampire Academy e One of us is Lying perché apparentemente non soddisfatta dalla direzione creativa delle due serie tv.

Nel cast di Vampire Academy c’erano Sisi Stringer nel ruolo di Rose Hathaway, Daniela Nives nella parte di Lissa Dragomir, Kieron Moore che sarà Dimitri Belikov, André Dae Kim nei panni di Christian Ozera, J. August Richards che ha la parte di Victor Dashkov, Anita-Joy Uwajeh che sarà Tatiana Vogel, Mia McKenna-Bruce nel ruolo di Mia Karp, Rhian Blundell nei panni di Meredith, Jonetta Kaiser nel ruolo di Sonya Karp, e Andrew Liner che interpreta Mason Ashford. La serie è stata invece sviluppata e prodotta da Julie Plec e Marguerite MacIntyre.

Nel cast di One of Us is Lying c’erano invece Mark McKenna, Marianly Tejada, Cooper van Grootel, Annalisa Cochrane, Chibuikem Uche, Jessica McLeod, Barrett Carnahan e Melissa Colaz.

