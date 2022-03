Ladella serieha finalmente unasu: il 10 giugno.

La messa in onda degli ultimi episodi dello show con star Cillian Murphy è attualmente in corso nel Regno Unito.

L’universo di Peaky Blinders, dopo la conclusione dello show, si espanderà grazie a un film, le cui riprese si svolgeranno nel 2023, e a vari progetti spinoff.

La storia deve tristemente affrontare l’assenza di Helen McCrory, interprete di Polly di cui è stato svelato il destino nel primo episodio.

Murphy, star e produttore dello show, ha dichiarato:

Penso che si tratti del culmine della serie e speriamo migliori basandosi sulla precedente stagione e sia il più possibile ricca e profonda, in parte a causa della pandemia che accade nel mondo e, ovviamente, per la triste perdita di Helen McCrory. Credo che siamo determinati a renderla una stagione speciale e ci siamo impegnati il più possibile lavorando duramente. Penso che i fan saranno soddisfatti! Penso che l’intera stagione sia realmente un tributo per Helen e un modo per onorarla

Cillian ha proseguito spiegando l’importanza della sua collega e amica sottolineando:

La sua presenza e quella del suo personaggio si sentono ancora davvero molto nella serie e fa parte davvero del percorso di Tommy nella stagione. Sarà diversa senza di lei. Semplicemente non sarà lo stesso. Ho parlato spesso di quanto fosse fenomenale come attrice e come persona e si tratta di un’enorme perdita per l’intera comunità degli attori e non solo per il nostro show. I miei pensieri sono sempre rivolti a Damian Lewis e ai suoi figli. Spero solo che lo show sia all’altezza del suo ricordo e al nostro ricordo di lei.