Cillian Murphy ha parlato della possibilità di tornare nel mondo di Peaky Blinders in occasione del film a cui sta lavorando Steven Knight.

L’attore ha avuto il ruolo di Tommy Shelby per sei stagioni nella serie prodotta per BBC. Tra le pagine di Rolling Stone, Murphy ha raccontato:

Se c’è più storia da raccontare, mi piacerebbe farlo. Ma deve essere giusta. Steve Knight ha scritto 36 ore di televisione e ce ne siamo andati con un livello così alto. Sono realmente orgoglioso di quell’ultima serie. Quindi deve sembrare una cosa corretta da fare e giustificata.

Nel 2021 era stato annunciato che la storia di Peaky Blinders si sarebbe conclusa con un film, progetto che dovrebbe essere usato per lanciare potenziali spinoff e altri progetti legati al mondo di Tommy Shelby.

Per ora, tuttavia, non c’è ancora una data prevista per il possibile inizio del lavoro sul set e non sono stati svelati i dettagli relativi agli interpreti del film.

Fonte: Rolling Stone