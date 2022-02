BBC Two

è tornato con il botto, tant’è che il primo episodio della stagione 6 ha totalizzato un nuovoper la serie BBC.

Il primo episodio di Peaky Blinders è stato visto da 3.8 milioni di spettatori nel Regno Unito nella serata di ieri, stando ai dati d’ascolto raccolti questa notte. É il debutto migliore di sempre per la storia degli Shelby, superando quello della stagione 5, che aveva totalizzato 3.7 milioni durante la prima notte. É un pareggio invece col finale sempre della stagione 5, andato in onda a settembre 2019. La fetta degli ascolti sintonizzati era del 21.8% domenica con un picco di 4.1 milioni. L’unico forte opponente al ritorno degli Shelby è stato il finale di Trigger Point andato in onda su ITW nello stesso slot dello show.

Peaky Blinders tornerà con la stagione 6 prossimamente su Netflix. Cillian Murphy tornerà nei panni di Tommy Shelby, e nel cast torneranno anche Tom Hardy, Paul Anderson, Finn Cole, Anya Taylor-Joy e Sophie Rundle, tra gli altri.

Fonte: Deadline