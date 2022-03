Lo show, con la, è arrivato su Sky per per intraprendere il suo viaggio lungo la Rotta dei Sultani e nell’edizione 2022 sono 10 le coppie in gara, pronte a compiere 7000 km tra Turchia, Uzbekistan, Giordania ed Emirati Arabi potendo portare con sé solo uno zaino con una dotazione minima e 1 euro al giorno a persona in valuta locale; per gli spostamenti, come sempre, autostop oppure lunghi percorsi a piedi, ma nel corso della stagione dovranno anche attraversare il deserto in dromedario e saliranno su treni, trattori, barche.

La prima tappa aveva un percorso lungo 226 km con partenza da Mustafapasa, paesino nel cuore della Cappadocia, nella Turchia centrale, per arrivare prima nella città sotterranea di Mazi, dove le coppie hanno affrontato una durissima prova immunità. Il primo tragitto del viaggio si è concluso a Sultanhani nell’imponente caravanserraglio locale, uno degli edifici più maestosi di tutta la zona.

Tra passaggi in autostop (più o meno utili) e l’ospitalità per la notte (in posti non sempre comodissimi), dopo la partenza da Mustafapasa i concorrenti hanno dovuto raggiungere la destinazione fissata a Mazi, dove le prime tre coppie arrivate al traguardo hanno affrontato la prima prova immunità. Con un concorrente all’esterno a dare indicazioni tramite un walkie-talkie e una mappa e uno all’interno della città sotterranea di Mazi, “Padre e figlio”, “Mamma e figlia”’e “Gli Sciacalli” hanno dovuto recuperare all’interno di cunicoli impervi e misteriosi gli ingredienti necessari per preparare la zuppa d’orzo turca: alla fine Natasha Stefanenko e la figlia Sasha Sabbioni hanno raccolto più ingredienti di tutti, aggiudicandosi la prova e potendosi poi godere un momento di relax all’interno di una spa.

La prima coppia ad arrivare al traguardo è stata quella dei Pazzeschi, formata da Victoria Cabello e Paride Vitale, le ultime due classificate sono state gli Atletici, Alex Schwazer e Bruno Fabbri, e le TikToker, Anna Ciati e Giulia Paglianiti. I Pazzeschi hanno salvato i primi due, mentre le due giovanissime hanno dovuto attendere l’esito contenuto all’interno della temibilissima busta nera: la puntata era eliminatoria e dunque il loro viaggio si è concluso già alla prima puntata. Proseguono il loro percorso le altre coppie: Ciro e Giovambattista Ferrara “Padre e Figlio”, Barbascura X e Andrea Boscherini “Gli Scienziati”, Rita Rusic e Cristiano Di Luzio “I Fidanzatini”, Fru e Aurora Leone “Gli Sciacalli”, Nikita Pelizon e Helena Prestes “Italia-Brasile”, Bugo e Cristian Dondi “Gli Indipendenti” e Natasha Stefanenko e Sasha Sabbioni “Mamma e Figlia”.

La nuova stagione della produzione Sky Original realizzata da Banijay Italia, ieri su Sky Uno/+1 e on demand, ha registrato 433mila spettatori medi e una share dell’1,4% (con 873mila contatti). Sui social l’hashtag ufficiale #PechinoExpress è rimasto al vertice della classifica degli show più commentati del prime-time durante la serata di ieri e per tutta la notte (fonte: Talkwalker, trends24.in).

Pechino Express tornerà giovedì 17 marzo, sempre su Sky e in streaming su NOW, per la seconda tappa di viaggio.

Fonte: Comunicato Stampa Sky