Pedro Pascal farà il suo debutto alla conduzione del Saturday Night Live nella serata del 4 febbraio.

La star di The Mandalorian e The Last Of Us sarà il protagonista della puntata che avrà come ospiti musicali, per la settima volta, i Coldplay.

Pascal è attualmente protagonista sul piccolo schermo con la serie tratta dal popolare videogame in onda sugli schermi italiani su Sky e NOW. The Last Of Us ha ottenuto, con il secondo episodio, ben 5,7 milioni di spettatori con un aumento del 22% rispetto alla première.

Per scoprire cosa accadrà nel futuro del Mandaloriano che è diventato uno dei personaggi più amati della saga di Star Wars insieme a Grogu bisognerà invece attendere l’1 marzo, giorno in cui finalmente arriveranno i nuovi episodi su Disney+.

Fonte: TVLine