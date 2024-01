Pedro Pascal è salito sul palco degli Emmy per presentare la categoria Miglior Attore Non Protagonista e ha colto l’occasione per “vendicarsi” con un battuta rivolta a Kieran Culkin.

Ai Golden Globe la star di Succession aveva infatti scherzato sulla sua vittoria rivolgendosi direttamente al protagonista di The Last Of Us, suo rivale nella stessa categoria.

Pascal ha quindi continuato lo “scontro” durante la serata degli Emmy dichiarando:

Prima di parlare delle nomination a Miglior Attore Non Protagonista in una serie Drammatica vorrei concedermi un secondo e parlare di me. Molte persone mi hanno chiesto del mio braccio. Si tratta in realtà di un infortunio alla spalla.

L’attore ha quindi aggiunto in modo ironico:

Penso che stasera sia l’occasione giusta per dire a tutti che Kieran Culkin mi ha picchiato.

Le telecamere si sono quindi soffermate sulla reazione di Culkin che ha finto di essere infastidito dalla situazione, non riuscendo però a trattenere una risata.

Full video of Pedro presenting the award for Best Supporting Actor at the Emmy’s! pic.twitter.com/Qj0P7RRi6o — Pedro Pascal Nation (@PedroPNation) January 16, 2024

Kieran ha ottenuto successivamente una nuova vittoria grazie alla sua interpretazione di Roman Roy nella serie Succession, che ha salutato gli spettatori con gli episodi della quarta stagione.

Culkin, ai Golden Globe, aveva ribadito che non sarebbe interessato a realizzare uno spinoff dedicato a Roman, pur rivelando che potrebbe apparire nel caso in cui un altro personaggio fosse al centro delle eventuali puntate.

Che ne pensate della divertente “vendetta” di Pedro Pascal sul palco degli Emmy dopo la battuta di Kieran Culkin ai Golden Globe?

