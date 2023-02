The Mandalorian: Pedro Pascal svela perché Il Ritorno dello Jedi è il suo Star Wars preferito

Pedro Pascal, star di The Mandalorian, ha svelato perché Il Ritorno dello Jedi è il suo Star Wars preferito.

Ospite del Late Night con Seth Myers, Pascal ha parlato della trilogia originale di Star Wars, svelando che episodio VI è il suo preferito a causa degli Ewok:

Deve esserci stata una riedizione del primo perché mi sembra di averlo visto al cinema. Sono rimasto traumatizzato dalla scena del tritarifiuti. Ricordo distintamente L’Impero colpisce ancora e finalmente ho ottenuto i biglietti per Il Ritorno dello Jedi, che, se devo essere onesto, è il mio preferito. È come se non ci fosse permesso ammetterlo. Direi che è il mio preferito per colpa degli Ewok.