Pedro Pascal ha ammesso che i tanti commenti e meme che lo vedono protagonista come “daddy”, ovvero papà, dei fan, lo divertono.

Durante una roundtable organizzata da The Hollywood Reporter, la star di The Mandalorian e di The Last Of Us ha spiegato:

Sì, lo trovo divertente. La questione di essere un ‘daddy’ sembra essere legata ai ruoli. C’è stato un periodo in cui il Mandaloriano è davvero paterno nei confronti del piccolo Grogu e Joel lo è nei confronti di Ellie. Quelle sono parti da papà. Ed è così.

Jeff Bridges gli ha poi chiesto se si considera un papà nella vita reale e Pedro ha ribadito:

Non lo sono e non sarò un daddy.

Le sue dichiarazioni non hanno però impedito a Kieran Culkin di chiedergli se vuole essere il suo ‘papà’.

Che ne pensate del fatto che Pedro Pascal si stia divertendo con i commenti sul suo essere ‘daddy’?

Prima di rivedere Pedro Pascal in azione sul piccolo schermo probabilmente bisognerà aspettare piuttosto a lungo: lo sciopero degli sceneggiatori ha bloccato la produzione della quarta stagione di The Mandalorian e lo sviluppo della seconda di The Last Of Us, lo show HBO tratto dall’omonimo videogioco, di cui non sono stati completati ancora gli script.

Il ritorno dei due progetti in tv sembra quindi essere stato posticipato a tempo indeterminato.

Fonte: The Hollywood Reporter