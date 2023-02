HBO Max ha deciso di cancellare Pennyworth dopo tre stagioni, la serie tv con Jack Bannon non tornerà.

Un portavoce di HBO Max ha commentato così la cancellazione:

Sebbene HBO Max non proseguirà con un’altra stagione di Pennyworth: The Origin of Batman’s Butler, siamo molto grati al creatore Bruno Heller e ai produttori esecutivi Matthew Patnick, Danny Cannon e John Stephens, insieme a Warner Bros. Television, per la loro brillante rappresentazione unica e avvincente delle origini di Alfred Pennyworth, uno dei personaggi più iconici del mondo di Batman. Un’incredibile miscela di azione, dramma e umorismo, per tre stagioni, Pennyworth: The Origin of Batman’s Butler ha portato i fan in un viaggio strabiliante nell’eccentrico mondo di Alfred tra gli inizi della sfida tra supereroi e supercriminali all’avanguardia.