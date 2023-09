Peppa Pig sta per compiere 20 anni e, per celebrare l’anniversario, Hasbro ha annunciato uno speciale in tre episodi che vedrà tra le guest star anche Katy Perry.

Peppa Pig Wedding Party Special andrà in onda sugli schermi nella primavera 2024 e la popstar avrà il ruolo di Miss Leopard, una sarta che aiuta nelle preparazioni del matrimonio tra il Signor Toro e la Signora Mucca.

Il lavoro sulla serie animata è stato completato da Katy prima dell’inizio dello sciopero SAG-AFTRA e i produttori hanno voluto rassicurare che non si tratta di una violazione alle regole previste dal sindacato.

Oliver Dumont, presidente di Hasbro Entertainment, ha dichiarato:

Siamo incredibilmente elettrizzati nell’avere un talento di questo livello che si unisca nelle divertenti avventure per tutta la famiglia di Peppa Pig. Essendo una madre amorevole e fan di Peppa, Katy Perry è perfetta per dare voce al personaggio di Miss Leopard.

Che ne pensate dell’arrivo di Katy Perry come guest star di Peppa Pig? Lasciate un commento!

Fonte: The Hollywood Reporter