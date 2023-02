Perché così tante serie vengono cancellate in maniera repentina?

Che cosa sta succedendo con le serie in streaming americane e perché se ne producono così tante solo per poi ottenere una cancellazione improvvisa, alle volte ancor prima del loro debutto? Questo trend, purtroppo, sta andando avanti da un po’ di tempo e sono in molti ad esserne spaventati. Deadline ha avuto modo di chiacchierare con un po’ di esperti chiedendo loro una spiegazione in merito.

Come vedrete, gli addetti ai lavori sono restii a dire se le cancellazioni come quelle che abbiamo visto fare da Showtime, così come quelle avvenute da Warner Bros. Discovery, AMC, Netflix e Peacock negli ultimi mesi, diventeranno una nuova normalità. Si tratta più che altro di un “ridimensionamento” una tantum, dicono.

“Non credo che queste aziende vorranno continuare a seguire questa pratica“, ha dichiarato a Deadline un partner di un’agenzia di talenti. “L’hanno fatto e anche se non sono stati rasi al suolo dalla città, la reazione è stata molto, molto forte. Quindi, a meno che non si verifichi un’ulteriore apocalisse finanziaria o altro, credo che vorranno rassicurare la gente che si tratta di una cosa unica nel suo genere, basata su questo momento unico di cambiamento dei tassi di interesse che ha portato a un cambiamento di percezione da parte di Wall Street nei confronti dello streaming“.

“Spendere una cifra del genere e non mandarla in onda, credetemi, ci stiamo tutti grattando la testa“, ha aggiunto un altro agente televisivo di alto livello di un’agenzia concorrente. Si riferiva in particolare alla decisione di HBO Max di eliminare Minx, la serie prodotta da Lionsgate che stava per terminare la produzione della seconda stagione. La serie si è aggiunta a quelle della Warner Bros. Discovery, come Snowpiercer, la serie animata Little Ellen, la serie reality della TBS The Big D e la seconda stagione di Chad. (Starz ha finito per salvare Minx, mentre The Big D è passata a USA Network e Chad a Roku).

La AMC ha seguito l’esempio all’inizio del mese con una cancellazione a sorpresa, come quella della commedia fantascientifica Demascus e di Moonhaven, 61st Street e Invitation to a Bonfire. Ad eccezione di Moonhaven, tutti gli show avevano già completato diversi episodi.

“La maggior parte delle persone guarda a HBO Max e a David Zaslav, in particolare, come qualcuno che sta tagliando i budget a destra e a manca e risparmia in ogni modo possibile“, ha detto un agente televisivo. “Si tratta più che altro di lui, da quando è subentrato, e di cosa diavolo stia succedendo laggiù. La AMC è sempre stata il posto più economico dove andare, e nessuno si sorprende delle cose che fanno lì. È molto difficile fare accordi con loro. In questo senso sono sempre stati un’eccezione. Ma nessuno ha la sensazione, almeno in questo momento, che se ha uno show su Netflix, Amazon o Peacock che sia, le cose verranno stroncate e non andranno mai in onda“.

Un dirigente della WBD che se n’è andato di recente ha paragonato questa situazione a una “versione estrema” di ciò che accadeva in passato nella TV tradizionale, quando una rete staccava rapidamente la spina a una serie appena nata se i suoi ascolti crollavano già alla seconda o terza settimana. “A quel punto, erano probabilmente nel bel mezzo del sesto o settimo episodio di un ordine di 13 episodi“, ricorda il dirigente, che paragona le attuali svalutazioni a una necessaria correzione del mercato. “C’era questa specie di effetto marinaio ubriaco di buttare soldi sui contenuti per vincere le guerre dello streaming. Questo era il modo di fare di Netflix e tutti hanno seguito l’esempio, buttando soldi in modo irrazionale sui contenuti. Questa è chiaramente una reazione a ciò“.

Ma questo cosiddetto “ridimensionamento” una tantum potrebbe essere esteso nei prossimi mesi se la minaccia di sciopero degli sceneggiatori diventasse reale. Dal momento che lo sciopero del 2007-08 ha dato ai network una facile scusa per eliminare show (a basso rating) come Journeyman (NBC), Cashmere Mafia (ABC) e Girlfriends (CW), sembra quasi certo che altri show – in particolare quelli che devono ancora andare in onda – potrebbero trovarsi improvvisamente senza casa.

“Uno sciopero degli sceneggiatori aumenta potenzialmente il numero di show cancellati prima della messa in onda“, ha dichiarato un dirigente delle Big Three. “Supponiamo che un network produca due episodi di uno show e che non gli piaccia particolarmente e che ci sia uno sciopero degli sceneggiatori: fanculo, perché riportarlo? Mi sembra che questo possa accadere spesso nei prossimi mesi“.

Uno showrunner di una serie di successo in streaming ha aggiunto: “Ci sono troppi show, quindi è inevitabile che se le piattaforme possono ottenere una detrazione fiscale o un qualsiasi rimborso da uno show che non amano, lo cancelleranno assolutamente“.

Che cosa ne pensate di queste dichiarazioni? Ditecelo nei commenti.