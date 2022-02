Si sta procedendo bene. Vedere questi attori affrontare i ruoli di persona mi ha fatto apprezzare ancora una volta quanto siano talentuosi e capaci i ragazzi che frequentano la scuola media quando ricevono la possibilità di brillare. Erano tutti fantastici. Una segnalazione speciale al nostro casting director Denise Chamian e al suo team, che hanno compiuto un lavoro incredibile nell’oganizzare le audizioni, e al nostro regista James Bobin che ha diretto i ragazzi durante le prove delle scene. Avrei voluto avere un insegnante di recitazione come James quando avevo dodici anni!

ha aggiornato i fan sulla serie di, rivelando che ha compiuto una gita di dieci giorni a Los Angeles e Vancouver. Lo scrittore, sul suo blog, ha spiegato di essere andato ai Disney Studios di Burbank dove sono in corso le audizioni dell’adattamento televisivo dei suoi romanzi per poter scegliere gli interpreti giusti per i ruoli di. Riordan ha comunque sottolineato che non è stata presa ancora alcuna decisione:

Rick Riordan ha quindi svelato di avere fatto tappa a Vancouver dove si svolgeranno in estate le riprese dello show presso i Mammoth Studios. Le scenografie sono già in corso di realizzazione con la supervisione di Dan Hennah e il lavoro è già iniziato per quanto riguarda i costumi ideati da Tish Monaghan.

La saga intitolata Percy Jackson e gli Dei dell’Olimpo ha debuttato nel 2005 con il libro Il ladro di fulmini, diventato poi un film della 20th Century Fox nel 2010 con protagonista Logan Lerman. Tre anni dopo è uscito al cinema il sequel, intitolato Il mare dei mostri. Gli altri tre romanzi si intitolano La maledizione del Titano, La battaglia del labirinto e Lo scontro finale.

