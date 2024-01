Charlie Bushnell interpreta Luke nella nuova serie Percy Jackson e gli dei dell’Olimpo e in un’intervista rilasciata a ComicBook ha svelato che spera di poter avere in futuro qualche scena con Lin-Manuel Miranda.

Il diciannovenne ha svelato che ha capito che voleva recitare guardando la serie Stranger Things per cercare di distrarsi dopo la morte del suo amato cane Petito.

Un paio di anni dopo Charlie ha ottenuto una parte in Diary of a Future President, serie anche in quel caso destinata a Disney+.

Bushnell ha spiegato che per interpretare Luke ha potuto contare sull’opera letteraria di Rick Riordan:

Il mio obiettivo principale era davvero di prendere quello che c’era sulla pagina e portarlo totalmente in vita sullo schermo. C’è decisamente molta più ricerca e approfondimento. Leggere i libri è stato il primo passo, ma ho inoltre fatto molte ricerche online.

L’attore ha inoltre parlato di quanto accaduto durante il casting durante le interazioni con il regista James Bobin e i produttori Jonathan E. Steinberg e Dan Shotz:

Abbiamo decisamente parlato di Luke come personaggio, del suo arco narrativo e di cosa gli accadrà in futuro. Eravamo realmente concentrati su questa prima stagione e sulla sua storia in questa prima stagione, ma ovviamente pensiamo anche al futuro.

Charlie ha avuto modo di incontrare Rick durante il primo giorno sul set:

Ero un po’ nervoso. Questa era la persona che ha creato Luke! Ma lui è la persona più gentile al mondo. Abbiamo parlato di Luke. Mi ha dato dei consigli da esperto che si sono aggiunti alle mie ricerche.

Il giovane attore ha raccontato che sul set c’è stata immediatamente un’atmosfera molto bella e sono diventati tutti molto amici, ritrovandosi ora a giocare a Fortnite con Walker Scobell o parlare per ore al telefono con Dior Goodjohn.

Luke è figlio di Hermes, interpretato da Lin-Manuel Miranda, e Bushnell ha spiegato:

Non ci siamo ancora incontrati. Mi ha mandato un messaggio davvero bello dopo aver visto i primi due episodi con la sua famiglia. Mi ha dato un’enorme pacca sulla schiena virtuale e mi ha detto quanto stia apprezzando questo show. Gli ho parlato un po’ oltre a mandargli dei messaggi. Spero che riusciremo a ottenere cinque stagioni e avere quella conversazione insieme. Mi piacerebbe avere una scena con Lin.

Charlie ha inoltre ammesso che attesa con grande trepidazione una scena in particolare:

Senza rivelare nulla, in The Last Olympian, quella scena finale. Tutto ciò che non è stato reclamato, non lasciare che accada di nuovo.

Charlie Bushnell ha raccontato che non ha ricevuto gli script delle puntate in cui non era presente, quindi può apprezzare le puntate come semplice spettatore:

Ogni martedì mi ritrovo con la mia famiglia e alcuni amici vengono a casa per vedere la serie. Ci scambiamo dei messaggi via chat di gruppo. Vederla è stato così divertente perché vedo gli episodi per la prima volta. Mi sembra di vederli come un vero fan.

