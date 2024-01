È ormai evidente: Percy Jackson e gli dei dell’Olimpo è un successo. Al di fuori dei franchise Marvel e Star Wars, Disney+ sembra aver finalmente trovato un’opera originale su cui puntare per il futuro. Nonostante le aspettative più rosee siano state soddisfatte e superate, al momento però, la piattaforma streaming non ha ancora dato il via libera ufficiale per una seconda stagione.

La serie ha debuttato il 20 dicembre con un doppio episodio e nei primi sei giorni di sfruttamento, l’adattamento live-action ha conquistato 13.3 milioni di telespettatori in tutto il mondo attraverso Disney+ e Hulu, garantendosi il primo posto nella classifica delle premiere a marchio Disney più viste di sempre.

Il debutto più che soddisfacente ha permesso alla serie di entrare nella Top 10 della classifica Nielsen (metrica che tiene conto solo degli Stati Uniti) per la settimana del 18 dicembre, con 572 milioni di minuti visti in due episodi da 80 minuti. Visto lo slancio positivo che ha avuto finora, molti fan danno per scontato che la show otterrà un rinnovo.

Ovviamente, prima che la serie facesse il suo debutto, il co-creatore e showrunner della serie Jon Steinberg aveva dichiarato a TVLine che non era stato ancora ordinato nulla. “Penso che tutti siano davvero concentrati nel suscitare la reazione che speriamo che le persone abbiano verso lo show.”, ha spiegato Steinberg. “Ci sono persone che passano la giornata a pensare a come potrebbe essere la prossima stagione, quindi speriamo che questo lavoro diventi reale il prima possibile“.

In un’intervista più recente, legata al penultimo episodio arrivato su Disney+ martedì, Toby Stephens (che interpreta Poseidone) ha anche detto di “non aver ancora sentito nulla” su una potenziale seconda stagione, ma di essere disposto a tornare nei panni del dio del mare per i prossimi episodi.

Tra due giorni arriverà sulla piattaforma l’ultimo e attesissimo episodio della prima stagione. Non sarà forse in occasione del season finale che verrà fatto l’annuncio tanto atteso dai fan?

La serie, che ha debuttato su Disney+ il 20 dicembre, è interpretata da Walker Scobell (Percy Jackson), Leah Sava Jeffries (Annabeth Chase), Aryan Simhadri (Grover Underwood) e vede la presenza di guest star come Lin-Manuel Miranda (Ermes), Megan Mullally (Alecto alias Signora Dodds), Toby Stephens (Poseidone), Virginia Kull (Sally Jackson), Jason Mantzoukas (Dioniso alias Signor D), Jay Duplass (Ade), Glynn Turman (Chirone alias Signor Brunner), il compianto Lance Reddick (Zeus), Adam Copeland (Ares), Charlie Bushnell (Luke Castellan), Dior Goodjohn (Clarisse La Rue), Jessica Parker Kennedy (Medusa), Olivea Morton (Nancy Bobofit), Suzanne Cryer (Echidna), Timm Sharp (Gabe Ugliano) e Timothy Omundson (Efesto).

Rick Riordan, il celebre creatore di “Percy Jackson”, ha lavorato a stretto contatto con il team creativo e gli showrunner Jon Steinberg e Dan Shotz per dare vita ai suoi libri e realizzare una serie che rimanesse fedele alla sua visione di questi eroici personaggi che milioni di fan della saga conoscono e amano.

Che cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti.

