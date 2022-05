Nel cast della serieci saranno anche Aryan Simhadri e Leah Sava Jeffries, interpreti di Grover Underwood e Annabeth Chase.Il protagonista, già annunciato alcune settimane fa, sarà invece Walker Scobell, recentemente star del film The Adam Project.

Grover è un satiro, metà ragazzino e metà capra, che si finge un bambino di 12 anni. Il personaggio tiene molto agli altri e sceglierà sempre ciò che è meglio per loro, a volte pagando il prezzo della sua decisione. Cauto per natura, Grover si lancia sempre in uno scontro per proteggere i suoi amici, specialmente il suo miglior amico Percy.

Annabeth è la vera figlia della dea greca Atena, è una brillante stratega con una mente attiva e curiosa. Dopo aver trascorso gli ultimi cinque anni a Camp Half-Blood, desidera mettersi alla prova nel mondo degli umani, che ricorda con difficoltà. Annabeth addestra Percy a sopravvivere nel mondo mitologico e, in cambio, lui l’aiuta a entrare in contatto con la sua umanità.

Le riprese inizieranno presto a Vancouver. Rick Riordan e Jon Steinberg stanno scrivendo il pilot che verrà diretto da James Bobin.

Nella serie tratta dai romanzi di Rick Riordan Percy è un dodicenne che sta cercando di affrontare la scoperta di avere dei poteri sovrannaturali quando Zeus lo accusa di aver rubato la Folgore. Il giovane deve quindi attraversare gli Stati Uniti nel tentativo di ritrovarla e riportare l’ordine nell’Olimpo.

Fonte: Variety