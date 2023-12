Percy Jackson e gli dei dell’Olimpo arriverà sugli schermi di Disney+ il 20 dicembre e il nuovo poster mostra alcune delle location al centro della trama.

L’immagine ha in primo piano i tre protagonisti Percy, Annabeth e Grover, interpretati da Walker Scobell, Leah Jeffries e Aryan Simhadri.

Alle loro spalle ci sono poi alcune creature, come il Minotauro e la Chimera, ed elementi come i monti degli Inferi e il Monte Olimpo, oltre all’Empire State Building.

Ecco il poster:

Lo show debutterà il prossimo 20 dicembre su Disney+.

La serie è interpretata da Walker Scobell (Percy Jackson), Leah Sava Jeffries (Annabeth Chase), Aryan Simhadri (Grover Underwood) e vede la presenza di guest star come Lin-Manuel Miranda (Ermes), Megan Mullally (Alecto alias Signora Dodds), Toby Stephens (Poseidone), Virginia Kull (Sally Jackson), Jason Mantzoukas (Dioniso alias Signor D), Jay Duplass (Ade), Glynn Turman (Chirone alias Signor Brunner), il compianto Lance Reddick (Zeus), Adam Copeland (Ares), Charlie Bushnell (Luke Castellan), Dior Goodjohn (Clarisse La Rue), Jessica Parker Kennedy (Medusa), Olivea Morton (Nancy Bobofit), Suzanne Cryer (Echidna), Timm Sharp (Gabe Ugliano) e Timothy Omundson (Efesto).

Fonte: ComicBook

