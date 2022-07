Percy Jackson e gli dei dell’Olimpo: Rick Riordan aggiorna i fan sul periodo previsto per l’uscita su Disney+

Le riprese della serie Percy Jackson e gli dei dell’Olimpo sono attualmente in corso e Rick Riordan ha ora aggiornato sul possibile periodo di uscita sulla piattaforma di streaming Disney+.

L’autore dei romanzi ha spiegato:

Ho sentito in giro delle date follemente irrealistiche sui social media, quindi sono qui per moderare le vostre aspettative. In precedenza ho detto che la mia previsione migliore era in qualche mese del 2023. Vi avevo inoltre avvisato che poteva decisamente cambiare.

Riordan ha aggiunto:

Ora che ho una migliore comprensione del lavoro previsto, ecco quello che prevedo: probabilmente finiremo di girare tutti gli episodi della prima stagione a dicembre o fino a gennaio, ovvero circa un mese di riprese per puntata (otto episodi in totale), anche se molto spesso stiamo girando dei pezzi del primo, secondo, o persino terzo episodio senza alcun ordine, in base a quale set stiamo usando. Questo vuol dire che la post-produzione prenderà il via all’inizio del 2023, quando tutti i pezzi saranno messi insieme, montati e migliorati con tutti gli effetti speciali e il sonoro. Questo processo richiede mesi e mesi, e senza tenere conto dei sottotitoli, delle didascalie e del doppiaggio in altre lingue per i nostri spettatori internazionali. Ci vuole un esercito di persone per completare il lavoro.

Rick ha quindi sottolineato:

Considerando tutto questo, penso che la data di uscita più probabile sarà probabilmente all’inizio del 2024. Ancora una volta, si tratta di una mia ipotesi. Le effettive date di uscita sono decise dallo studio e dal servizio di streaming, e servono centinaia di altri fattori come la programmazione delle serie di Disney+, le tempistiche della promozione, ecc…

L’autore dei romanzi ha però rassicurato i fan:

Abbiamo trascorso due anni e mezzo lavorando dietro le quinte semplicemente per far partire la produzione di questo show, e sto aspettando da oltre quindici anni per un adattamento corretto, quindi penso possiamo aspettare ancora un altro po’ se questo vuol dire ottenere lo show di qualità di cui saremo orgogliosi.

Che ne pensate sugli aggiornamenti sulla possibile data di uscita di Percy Jackson e gli dei dell’Olimpo? Lasciate un commento!

Nel cast della serie ci saranno Walker Scobell nel ruolo del giovane semidio al centro della trama, Leah Sava Jeffries (Annabeth Chase), Aryan Simhadri (Grover Underwood), Virginia Kull (Sally Jackson), Glynn Turman (Chiron), Jason Mantzoukas (Dionysus), Megan Mullally (Alecto), Timm Sharp (Gabe Ugliano), Dior Goodjohn (Clarisse La Rue), e Charlie Bushnell (Luke Castellan).

Fonte: Blog Rick Riordan