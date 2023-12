La serie Percy Jackson e gli dei dell’Olimpo porta sul piccolo schermo la storia ideata dallo scrittore Rick Riordan e nell’episodio numero 7 della prima stagione verrà mostrato un flashback non presente tra le pagine dei romanzi.

Al centro della trama dello show disponibile su Disney+ c’è il giovane Percy (Walker Scobell), che scopre di essere figlio di Poseidone (Toby Stephens), dopo essere stato cresciuto dalla madre Sully (Virginia Kull).

Nella scena inedita in arrivo tra alcune settimane si mostrerà qualche dettaglio del passato della donna accanto alla divinità.

Jon Steinberg, co-showrunner della serie, e Riordan hanno parlato con Variety della scena. Lo scrittore ha spiegato:

C’è un terzo atto in quella sottotrama su Medusa, Poseidone e Sally che non avete ancora visto. Arriva nel settimo episodio, si tratta di una scena flashback realmente potente in cui si vedono Sally e Poseidone insieme.

Steinberg ha aggiunto:

Quello che trovo più interessante del terzo episodio per quanto riguarda il paragone tra Medusa e Sally è che entrambe hanno frequentato lo stesso ragazzo e hanno avuto delle esperienze davvero diverse. Mi piace che la storia percepisca quella relazione dal punto di vista di Percy. Non è interamente chiaro: si amavano? Sembra che fosse così, ma cosa è andato sbagliato? Qualcosa è andato storto? Può essere possibile che Medusa abbia avuto un’esperienza orribile con Poseidone e Sally no? Era importante lasciare quel mistero, ma affrontarlo.

Jon ha quindi aggiunto:

Mentre ci addentriamo nella stagione, questa è l’avventura di Percy, ma essere genitori di quel ragazzino è a sua volta un’avventura. Una spaventosa. Volevamo inoltre raccontare quella storia e non penso si possa farlo senza capire cosa fossero Poseidone e Sally uno per l’altra. In breve: avevano una relazione complicata.

Che ne pensate? Siete curiosi di vedere la scena flashback inedita che verrà mostrata nel settimo episodio di Percy Jackson e gli dei dell’Olimpo?

Trovate tutte le notizie su Percy Jackson e gli dei dell’Olimpo nella nostra scheda.

Vi ricordiamo infine che trovate BadTaste anche su TikTok.

Fonte: Variety

I film e le serie imperdibili