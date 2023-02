Percy Jackson: Leah Jeffries e Lance Reddick celebrano la fine delle riprese

Le riprese di Percy Jackson e gli dei dell’Olimpo si sono ufficialmente concluse e anche Leah Jeffries e Lance Reddick hanno festeggiato l’importante traguardo.

L’interprete di Annabeth Chase ha condiviso delle foto in cui è ritratta accanto al protagonista Walker Scobell e ad Aryan Simhadri, che ha il ruolo di Grover Underwood.

Durante una diretta streaming su Instagram, inoltre, la giovane attrice ha sottolineato:

Non c’è nulla da odiare o che non mi piaccia nell’essere Annabeth. Amo il personaggio così tanto. Non c’è nulla da odiare che la riguardi.