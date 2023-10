Tra gli dei presenti nella prima stagione di Percy Jackson e gli Dei dell’Olimpo ci sarà anche Ade e il suo regno dell’Oltretomba.

Il produttore Dan Hennah ha parlato dell’Oltretomba durante un’intervista con Comic Book:

Si trattava davvero di chiedersi: “Cos’è l’inferno?” L’inferno non è niente”. Penso che la cosa fosse monotona. Diventare surreale e avere un mondo surreale. Anche dal punto di vista architettonico siamo andati all’opposto del Monte Olimpo. È un mondo sottosopra, una versione capovolta del Monte Olimpo, ma in uno stile molto, molto caratteristico. È come se Ade fosse l’architetto del suo mondo.

L’addetto ai VFX dell’ILM Jeff White ha aggiunto :

Voglio dire, il mondo sotterraneo è un ambiente bellissimo a modo suo. Si distingue davvero dal resto della serie e penso che ci sia un intero linguaggio di design tra l’Olimpo in alto e l’Oltretomba in basso. ci siamo abbracciati per questo. Ma è un mondo molto in bianco e nero e penso che questo ne aumenti il ​​carattere.

Il supervisore dei VFX Erik Henry ha infine detto:

Ci è venuta l’idea che lì non ci sia un cielo. È fondamentalmente un’enorme caverna su scala monumentale. Ciò significava che era necessario avere un soffitto invece del cielo. Quello che abbiamo fatto è stato avere delle montagne che erano lì e attraverso le nuvole puoi vedere che le montagne sanguinano nel cielo con questa specie di flusso nero. Ho detto deve piovere sottosopra perché è questo che lo crea. Bianco e nero sì, ma anche qualcosa che cattura davvero le immagini quando le vedi.

Lo show debutterà il prossimo 20 dicembre su Disney+.

La serie è interpretata da Walker Scobell (Percy Jackson), Leah Sava Jeffries (Annabeth Chase), Aryan Simhadri (Grover Underwood) e vede la presenza di guest star come Lin-Manuel Miranda (Ermes), Megan Mullally (Alecto alias Signora Dodds), Toby Stephens (Poseidone), Virginia Kull (Sally Jackson), Jason Mantzoukas (Dioniso alias Signor D), Jay Duplass (Ade), Glynn Turman (Chirone alias Signor Brunner), il compianto Lance Reddick (Zeus), Adam Copeland (Ares), Charlie Bushnell (Luke Castellan), Dior Goodjohn (Clarisse La Rue), Jessica Parker Kennedy (Medusa), Olivea Morton (Nancy Bobofit), Suzanne Cryer (Echidna), Timm Sharp (Gabe Ugliano) e Timothy Omundson (Efesto).



Rick Riordan, il celebre creatore di “Percy Jackson”, ha lavorato a stretto contatto con il team creativo e gli showrunner Jon Steinberg e Dan Shotz per dare vita ai suoi libri e realizzare una serie che rimanesse fedele alla sua visione di questi eroici personaggi che milioni di fan della saga conoscono e amano. I primi due episodi sono scritti da Riordan e Steinberg e diretti da James Bobin. Steinberg e Shotz sono i produttori esecutivi insieme a Rick Riordan, Rebecca Riordan, Ellen Goldsmith-Vein di The Gotham Group, Bert Salke, Jeremy Bell e D.J. Goldberg di The Gotham Group, James Bobin, Jim Rowe, Monica Owusu-Breen, Anders Engström e Jet Wilkinson.

Fonte: Comic Book

