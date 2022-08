Percy Jackson: quando vedremo il primo trailer? Forse non prima di un anno!

Quando vedremo il primo teaser trailer della serie tv di Percy Jackson? Probabilmente non prima di un anno.

A rivelarlo lo scrittore dei romanzi e produttore della serie Rick Riordan, che in un post pubblicato sul blog in occasione del compleanno di Percy Jackson ha risposto alle domande di chi si chiedeva se per caso il trailer sarebbe uscito in occasione di questa ricorrenza. A quanto pare è ancora veramente troppo presto:

Mi dispiace è ancora troppo, troppo, troppo presto per questo. Siamo solo nella fase in cui vediamo le riprese giornaliere e facciamo dei pre-montati delle prime puntate, che è come quando faccio le prime bozze dei miei romanzi: non condividerei mai queste cose con nessuno perché non sono assolutamente pronti per la visione! Forse per il suo compleanno, l’anno prossimo, la storia sarà diversa… ma non è una promessa. Cosa farete per celebrare il compleanno? Qualsiasi cosa sia, spero sia un ottimo 18 agosto! E stranamente, è anche il codice postale dell’area di Burbank e Glendale, dove ci sono gli studios della Disney. Una coincidenza? O il destino…

Agosto del 2023 potrebbe essere una timeline in linea con un’uscita della serie nell’autunno o inverno del 2023, se non l’inizio del 2024 come accennato da Riordan tempo fa. Una serie come Percy Jackson ha bisogno di molta post-produzione, e siccome le riprese della prima stagione dureranno almeno fino alla fine dell’anno ci vorranno diversi mesi di lavoro per realizzare gli effetti visivi. Insomma, difficile che prima dell’anno prossimo sia possibile vedere le prime immagini “complete” della serie: i fan dovranno accontentarsi delle foto dal set!

Il nuovo progetto prodotto per Disney+ avrà Walker Scobell nella parte di Percy Jackson, Leah Sava Jeffries nei panni di Annabeth Chase e Aryan Simhadri nel ruolo di Grover Underwood.

Le riprese sono attualmente in corso in Canada.