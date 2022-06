Rick Riordan ha rilasciato un aggiornamento sulle riprese della serie Percy Jackson e gli dei dell’Olimpo.

Lo scrittore ha confermato con un post sul suo sito che si è superata la prima settimana di lavoro sul set.

Riordan ha svelato che sta imparando molto su come si realizza una serie televisiva:

Si richiede un esercito di persone per produrre qualcosa di così complicato, quindi sono felice che abbiamo degli esperti professionisti che coordinano ogni elemento in movimento. Un grande ringraziamento dai Riordan a tutte le persone che lavorano duramente e fanno parte del Team Percy! Per molti motivi questa serie è una sfida più grande rispetto a qualsiasi cosa provata prima, per ragioni che ho menzionato in precedenza: un cast giovane, degli enormi effetti speciali e un’enorme varietà di scene che cambiano in ogni episodio. E, tuttavia, siamo in pari con le tempistiche.