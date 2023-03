Percy Jackson: Rick Riordan svela che il flop dei film ha avuto delle conseguenze sulla sua famiglia

La saga di Percy Jackson e gli dei dell’Olimpo è stata adattata in una nuova serie tv dopo il flop dei film, situazione che ha avuto anche delle conseguenze sulla famiglia di Rick Riordan.

Lo scrittore, in un post pubblicato su GoodReads, ha infatti parlato della reazione dei figli Haley e Patrick per quanto riguarda i lavori in corso sul progetto targato Disney+.

Riordan ha sottolineato:

I miei figli non sono per nulla interessati. Hanno vissuto tutto il dolore e la delusione dei film, quindi la loro preoccupazione principale è per me e Becky. Non vogliono che questa esperienza abbia delle conseguenze emotive negative. Non capiscono del tutto perché abbiamo deciso di sottoporci a tutto questo, visto che non eravamo assolutamente obbligati, e non hanno alcun interesse nei confronti della serie.

L’autore ha quindi aggiunt:

Il lato positivo è che il processo non ci ha ancora distrutti emotivamente! Lo show sembra stia venendo bene e abbiamo imparato molto. Non è come avevo immaginato di trascorrere gli ultimi anni, ma spero che verrà la pena averlo fatto se agli spettatori piacerà la serie.

In passato Riordan aveva criticato i film sostenendo che i produttori avevano cambiato molti elementi importanti della sua storia pur di renderla più attraente per un pubblico di teenager. Lo sceneggiatore ha ammesso:

Era come se il lavoro della mia vita fosse stato fatto passare attraverso un tritacarne.

Che ne pensate delle conseguenze del flop dei film di Percy Jackson sulla famiglia di Rick Riordan? Sperate che la serie migliori la situazione?

Fonte: Rick Riordan