Pierre Gill, il direttore della fotografia di Percy Jackson, ha svelato i retroscena dell’inseguimento del Minotauro, e ha raccontato come è stato utilizzare la tecnologia Volume.

Gill ha dapprima lodato quanto fatto con la tecnologia Volume, la stessa tecnologia utilizzata in The Mandalorian:

ILM è il massimo quando si parla di tecnologia visiva. Ciò ha posto molte sfide per Percy Jackson perché direi che è più facile fare fantascienza, ma molto difficile realizzare il mondo reale con la tecnologia Volume. Ciò che ho fatto per renderlo possibile è lavorare davvero duramente per far sì che il mondo reale non sembri troppo reale. Ho dovuto bilanciare questi elementi che sono estremamente contraddittori. Volume non ha profondità. La profondità viene creata sullo schermo dalle cose che hai costruito su di esso, ma è un mondo 2D che crea un mondo 3D. La prima sfida di Volume è stata quella di lavorare sui mondi che stiamo creando e cercare di creare la massima profondità possibile.

Per un direttore della fotografia come me, devi imparare un nuovo aspetto. È come lavorare in un videogioco. Devi prima illuminare. Devi creare il mondo. Devi controllare il cielo. Devi controllare il sole. Deve ruotare come voglio. Abbiamo creato degli strumenti con cui ho potuto cambiare il cielo per il mio scatto e questo lo ha reso migliore. Stavo cambiando la posizione del sole dove volevo. Con Volume giochi a fare Dio e crei la tua profondità. Ci sono molte cose da creare con Volume nei prossimi anni. Non vedo l’ora di tornare a girare con Volume perché ora ho molta più esperienza.