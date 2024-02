Il finale della prima stagione di Percy Jackson e gli dei dell’Olimpo è arrivato in streaming e, in attesa di un annuncio ufficiale, lo showrunner Jon Steinberg ha alimentato le speranze dei fan che sperano in un rapido rinnovo per la stagione 2.

Il lavoro sulle prossime puntate della serie tratta dai romanzi di Rick Riordan è comunque iniziato: la writer’s room è stata infatti già delineata.

Steinberg ha poi aggiunto a Variety:

C’è una consapevolezza da parte di tutti che la richiesta dello show sembra suggerire che dovremmo probabilmente non smettere di realizzarla.

Jon è alla guida del progetto insieme a Dan Shotz e i due showrunner, anche nei commenti all’ottava puntata, hanno confermato che stanno già progettando e pensando ai prossimi capitoli della storia di Percy e dei suoi amici.

Lo show è stato inoltre accolto in modo molto positivo da parte della critica, con un punteggio di 97% per quanto riguarda le recensioni positive su Rotten Tomatoes.

La serie, che ha debuttato su Disney+ il 20 dicembre, è interpretata da Walker Scobell (Percy Jackson), Leah Sava Jeffries (Annabeth Chase), Aryan Simhadri (Grover Underwood) e vede la presenza di guest star come Lin-Manuel Miranda (Ermes), Megan Mullally (Alecto alias Signora Dodds), Toby Stephens (Poseidone), Virginia Kull (Sally Jackson), Jason Mantzoukas (Dioniso alias Signor D), Jay Duplass (Ade), Glynn Turman (Chirone alias Signor Brunner), il compianto Lance Reddick (Zeus), Adam Copeland (Ares), Charlie Bushnell (Luke Castellan), Dior Goodjohn (Clarisse La Rue), Jessica Parker Kennedy (Medusa), Olivea Morton (Nancy Bobofit), Suzanne Cryer (Echidna), Timm Sharp (Gabe Ugliano) e Timothy Omundson (Efesto).

Rick Riordan, il celebre creatore di “Percy Jackson”, ha lavorato a stretto contatto con il team creativo e gli showrunner Jon Steinberg e Dan Shotz per dare vita ai suoi libri e realizzare una serie che rimanesse fedele alla sua visione di questi eroici personaggi che milioni di fan della saga conoscono e amano.

