Percy Jackson: svelati gli interpreti di Zeus e Poseidone

Rick Riordan ha annunciato i nomi degli interpreti di Poseidone e Zeus nella serie Percy Jackson e gli dei dell’Olimpo: Toby Stephens e Lance Reddick.

Il padre del protagonista interpretato da Walker Scobell avrà un ruolo cruciale nella storia, ma nel primo capitolo sarà una presenza molto limitata. Lo scrittore ha sottolineato:

Lance Reddick sarà invece il dio dell’Olimpo e l’autore dei romanzi ha spiegato:

In tutti i suoi ruoli, Lance proietta un’aura di autorità e potere che lo rende perfetto per il ruolo del re dell’Olimpo. Come gli ho detto quando ci siamo incontrati, ha così tanta gravitas che potrebbe far spostare i pianeti dal loro allineamento e quando fa sapere a Percy Jackson quanto sia infastidito… Aspettate a vedere quella scena.