La prima stagione di Percy Jackson e gli dei dell’Olimpo si è conclusa. La Folgore è stata trovata e riconsegnata a Zeus, la guerra tra divinità sventata, il traditore è fuggito e i tre amici sono sani e salvi.

Chi di voi ha già visto l’episodio avrà sicuramente amato lo scontro tra Percy e Ares. A tal proposito racconta Walker Scobell come è stato duellare con l’ex campione di wrestling Adam Copeland:

Non avresti potuto trovare una persona migliore per fare quella scena di combattimento… È stato così facile realizzarla con lui. È sempre spaventoso, perché anche se sono di legno, la spada può comunque farti male, ma non ho mai temuto che mi colpisse. Anche quando stavo per essere colpito, si fermava a un centimetro dal mio viso! Era super attento. E si assicurava che io fossi d’accordo, io lo ero sempre perché è la persona più fantastica del mondo.