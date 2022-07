Percy Jackson: ecco il Volume in cui viene girata la serie, Rick Riordan aggiorna dal set!

Nuovi aggiornamenti dal set della serie tv di Percy Jackson in arrivo su Disney Plus e attualmente in corso di riprese. Rick Riordan, scrittore della saga di romanzi e produttore della serie, ha scritto un nuovo post sul suo blog raccontando di aver visto le prime scene girate, e ha svelato che gli effetti visivi verranno realizzati nientemeno che dalla Industrial Light & Magic, la società creata da George Lucas.

Riordan ha spiegato che la produzione ha già iniziato a ricevere i giornalieri della serie da Vancouver, dove si svolgono le riprese, e hanno un aspetto “divino”:

Il cast è elettrizzante. Incarnano perfettamente i loro personaggi e trasformano le loro battute in magia sullo schermo. Questo ancora prima che inizi il montaggio, venga inserita la colonna sonora o gli effetti visivi.

Riordan ha spiegato che le riprese sono in corso in un teatro di posa a Vancouver in cui la Industrial Light & Magic ha allestito un Volume (la tecnologia di produzione virtuale utilizzata per serie come The Mandalorian e Obi-Wan Kenobi). E a quanto pare questa tecnologia viene utilizzata in maniere “mai provate fino ad ora”:

È un’altra ragione per cui il girato giornaliero è così fantastico. Posso rivelarvi con piacere un segreto che non vedevo l’ora di condividere da più di un anno: la Industrial Light & Magic e Percy Jackson and the Olympians hanno costruito un teatro di posa con tecnologia Volume qui a Vancouver. Siamo i primi a usarlo! La nostra tecnologia è una versione ancora più all’avanguardia dell’ambientazione virtuale utilizzata in altre serie, è uno dei teatri di posa più avanzati al mondo. Lo stiamo usando per fare cose mai tentate prima, creando delle ambientazioni così realistiche che se ci va bene vi renderà impossibile distinguere cosa è girato dal vivo in esterni e cosa in teatro di posa!

La serie live action di Percy Jackson racconterà la storia fantastica dell’omonimo semidio moderno di dodici anni (Scobell) che deve accettare la realtà di essere dotato di poteri soprannaturali quando il dio del cielo Zeus lo accusa di avergli rubato la sua saetta. Con l’aiuto dei suoi amici Grover (Simhadri) e Annabeth (Jeffries), Percy dovrà affrontare l’avventura della vita per ritrovare la saetta e riportare l’ordine nell’Olimpo.

Oltre ai già annunciati protagonisti Walker Scobell (Percy Jackson), Aryan Simhadri (Grover) e Leah Sava Jeffries (Annabeth), saranno presenti nel cast anche Dior Goodjohn, Olivea Morton e Charlie Bushnell, Megan Mullally, Virginia Kull, Glynn Turman, Timm Sharp, Jason Mantzoukas.

Alla sceneggiatura del pilot ci saranno Riordan e Jon Steinberg, mentre James Bobin è il regista. La produzione è a cura di 20th Television.