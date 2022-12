Percy Jackson: Walker Scobell rivela che una scena importante verrà girata a gennaio

Walker Scobell, protagonista della serie, ha svelato quando verrà girata una scena molto importante della serie Percy Jackson e gli dei dell’Olimpo.

Il giovane attore avrà il ruolo di Percy e reciterà accanto a Leah Jeffries e Aryan Simhadri, che interpretano rispettivamente Annabeth Chase e Grover Underwood.

Nel cast ci sarà anche Adam “Edge” Copeland, il famoso wrestler, nella parte di Ares.

Tra le pagine dei romanzi scritti da Rick Riordan la divinità ha un duro scontro fisico con Percy.

Scobell, intervistato da GoErie, ha ora rivelato che quella scena sarà girata nel mese di gennaio:

Sarà allora che gireremo tutte le cose più fighe come la battaglia con Ares. E poi concluderò le riprese fino alla stagione 2.

Scobell ha inoltre rivelato che dal mese di maggio ha avuto solo quattro giorni di pausa dal lavoro.

Per ora Disney+ non ha annunciato il rinnovo dello show, tuttavia non è la prima volta che un membro del cast accenna a un possibile ritorno sul set. Nel mese di agosto Riordan aveva dichiarato che, per ora, avevano ottenuto il via libera solo per una prima stagione, pur essendo ottimista nei confronti di una conferma per la seconda.

Che ne pensate? State attendendo la scena importante di Percy Jackson in cui si assisterà allo scontro con Ares?

La serie live action di Percy Jackson racconterà la storia fantastica dell’omonimo semidio moderno di dodici anni (Walker Scobell) che deve accettare la realtà di essere dotato di poteri soprannaturali quando il dio del cielo Zeus lo accusa di avergli rubato la sua saetta. Con l’aiuto dei suoi amici Grover (Aryan Simhadri) e Annabeth (Leah Jeffries), Percy dovrà affrontare l’avventura della vita per ritrovare la saetta e riportare l’ordine nell’Olimpo.

Alla sceneggiatura del pilot ci saranno Riordan e Jon Steinberg, mentre James Bobin è il regista. La produzione è a cura di 20th Television.

