Peter Morgan, creatore di The Crown, ha espresso il suo parere sul tanto discusso ritratto di Re Carlo III.

Lo sceneggiatore ha spiegato a Variety:

Il ritratto è almeno in parte di successo, penso. Sono maggiormente tra chi ha un’idea positiva, ma non sto cercando di attribuirgli cinque stelle. Certamente andrei per tre o quattro su cinque.

Morgan ha quindi aggiunto:

Il primo ritratto realizzato dopo l’incoronazione del sovrano britannico è stato svelato il 15 maggio ed è stato realizzato da Jonathan Yeo. Re Carlo III indossa l’uniforme delle Guardie Gallesi e tra le mani una spada, mentre sopra la sua spalla destra c’è una farfalla. Morgan ha ribadito:

Quello che ha fatto un artista è venire con autorialità. Ciò che il pubblico sta facendo è reagire in modo corretto e portarvi qualcosa di sé stessi. Molto spesso con un ritratto reale, le persone stanno semplicemente dicendo: ‘L’hanno ritratto in modo corretto? Non è somigliante?’, come se l’obiettivo assoluto debba essere quello di essere somigliante. Chi è interessato in tutto ciò? Questo artista è riuscito a ritrarlo in modo somigliante ma anche a lasciare la sua firma, una sua autorialità e ha messo qualcosa di sé stesso. Non ho pensato: ‘O mio dio, lo voglio appendere sul mio muro’, ma l’ho applaudito più che fischiato.