Phineas e Ferb ritornerà sugli schermi con un revival ideato dal creatore della serie originale, Dan Povenmire.

Il progetto è stato sviluppato in collaborazione con Disney Branded Television, che ha ordinato la produzione di 40 nuovi episodi che saranno suddivisi in due stagioni.

L’accordo tra lo studio e Povenmire prevede anche il ritorno di Hamster & Gretel per una seconda stagione.

Ayo Davis, presidente di Disney Branded Television, ha dichiarato:

Dan è conosciuto per la sua capacità di creare storie amate in modo universale e personaggi con cuore e umorismo. Non potremmo essere più felici nel continuare la nostra collaborazione con lui e riportare in modo grandioso sugli schermi l’iconico Phineas e Ferb.

Al centro della storia ci saranno due fratelli che superano la noia e rendono ogni giorno delle vacanze estive memorabili, spesso facendo impazzire la sorella Candace.

Il produttore Jeff “Swampy” Marsh semba potrebbe tornare per occuparsi dei nuovi episodi della serie che aveva debuttato nel 2008 su Disney Channel.

Povenmire ha aggiunto:

Vedere come un’intera generazione di ragazzini e genitori hanno accolto i personaggi e l’umorismo di Phineas and Febr è uno dei più grandi piaceri della mia carriera. Non vedo l’ora di immergermi di nuovo nello show per loro e per un’intera nuova generazione.