Phoebe Waller-Bridge è attualmente al lavoro sullo sviluppo della serie Sign Here, un progetto che sarà realizzato grazie all’accordo stretto tra l’artista e Amazon, con cui ha già collaborato in passato.

Il potenziale show è un adattamento dell’omonimo romanzo scritto da Claudia Lux, al suo esordio nel mondo della letteratura. Il libro è stato pubblicato a ottobre dalla casa editrice Penguin.

Sign Here racconta la storia di un giovane che vive e lavora nell’Inferno. Peyote Trip si occupa infatti del dipartimento che si trova al quinto piano degli Inferi. Nessuna delle sue penne funziona, la macchina del caffè non funziona da un secolo e l’unico drink che viene offerto è il Jägermeister, ma è ancora all’Inferno e dopo aver aspettato per mille anni ha l’idea di un piano che potrebbe cambiare la sua vita (e morte) per sempre.

Lux co-scriverà il pilot e farà parte del team della produzione.

Phoebe Waller-Bridge sarà coinvolta nella realizzazione del pilot in collaborazione con Jenny Robins. In precedenza, per il piccolo schermo, l’attrice, sceneggiatrice e produttrice aveva portato al successo progetti molto apprezzati come Fleabag e Run.

