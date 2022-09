Deadline riporta in esclusiva che Hulu si è aggiudicata i diritti di (land) Phony, un progetto di mezz’ora di Nick Paley, co-sceneggiatore di Marcel the Shell with Shoes On. L’opera, licenziata alla (LAID OFF) alla ABC Signature avrà come produttore esecutivo Drew Goddard, sceneggiatore di The Martian e creatore della serie Marvel Daredevil.

Scritto da Paley, Phony mescolerà il mystery al coming of-age, e viene descritto come Freaks and Geeks intrappolato in Ai confini della realtà. La storia segue Sonny, un popolare liceale che si sveglia dopo uno strano incidente d’auto e scopre che sua madre è stata sostituita da un impostore

Paley è produttore esecutivo insieme all’ex dirigente Charlie Alderman, attraverso la sua nuova società di produzione Charlie’s Production Company, e a Goddard e Sarah Esberg, attraverso la società di produzione Goddard Textiles, con sede alla ABC Signature.

Paley ha debuttato alla sceneggiatura di un lungometraggio con il film Marcel the Shell with Shoes On del 2021, che ha scritto insieme al regista Dean Fleischer Camp e a Jenny Slate sulla base di una serie di cortometraggi scritti da Slate e Fleischer Camp.

FONTE: Deadline