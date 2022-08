Physical ha ottenuto il rinnovo per la stagione 3 che proseguirà quindi il racconto con protagonista Rose Byrne.

La serie è stata creata, scritta e prodotta da Annie Weisman e racconta la storia di Sheila (Byrne), una donna che all’inizio degli anni ’80 sta lottando contro la bulimia e una noiosa vita da casalinga quando decide di realizzare dei video di aerobica, stravolgendo totalmente la propria vita mentre il marito cerca di fare carriera politica.

Physical segue il personaggio mentre assume sicurezza e forza, ritagliandosi ben presto un ruolo importante e diventando un esempio.

Nella seconda stagione Sheila ha lanciato il suo primo video fitness ottenendo un buon successo, ma si ritrova alle prese con nuovi ostacoli ed è divisa tra la lealtà nei confronti del marito (Rory Scovel) e i valori che rappresenta, e una pericolosa attrazione nei confronti di qualcuno di diverso.

Nel cast c’erano anche Murray Bartlett, Scovel, Dierdre Friel e Paul Sparks.

Weisman ha dichiarato:

Sono elettrizzata dall’opportunità di continuare a raccontare la storia di Sheila con la collaborazione creativa di Rose Byrne e del resto dell’incredibile cast, del team di autori e della troupe. La performance di Rose che lascia senza fiato, è esilarante e coraggiosa è il nostro punto di riferimento nel percorso del nostro show all’insegna della crescita personale e trasformazione nella California del Sud degli anni ’80 in tutta la sua gloria synth-pop, baciata dal sole e in spandex. Il feedback che abbiamo ricevuto dagli spettatori che continuano a scoprire e riconoscersi in Physical è l’esperienza maggiormente gratificante della mia carriera e sono grata nei confronti del nostro team di Apple e Tomorrow Studios per aver trasformato questo sogno in realtà.