La terza stagione di Star Trek: Picard è un vero e proprio successo per Paramount+ e ora anche i dati lo confermano. In attesa del finale di serie che sarà disponibile giovedì prossimo e che verrà persino proiettato in alcuni cinema americani, Nielsen ha svelato gli ultimi aggiornamenti in termini di ascolto per le serie disponibili in streaming. L’azienda è nota in tutto il mondo per occuparsi degli indici di ascolto della televisione via cavo e via etere e tiene traccia anche dello streaming.

Il loro ultimo report mostra Star Trek: Picard nella top 10 dei programmi originali, al nono posto. A differenza degli indici di ascolto televisivi, che tengono conto dello share e degli spettatori, la classifica dello streaming tiene conto dei minuti totali visti per ogni programma (in milioni), con Picard che si colloca nella top 10 con 310 milioni.

Secondo Nielsen, che ha iniziato a rilevare i contenuti in streaming nel 2021, è la prima volta che Star Trek entra nella classifica. Come già detto, questo grafico fa riferimento al periodo di metà marzo, intorno all’uscita del quarto episodio della terza stagione di Picard. Come è noto, le classifiche di Nielsen sullo streaming richiedono circa un mese per essere pubblicate. Ciò indica che il pubblico di Picard sta crescendo durante la terza stagione e quindi lo show potrebbe iniziare a comparire maggiormente nelle prossime settimane.

Da notate come questa sia solo la seconda volta che Paramount+ entra nella lista dei 10 di Nielsen, dopo 1923, uno dei due spinoff di Yellowstone, che è stato inserito nella stessa classifica due settimane fa (al numero 6 con 560 milioni di minuti visti). C’è da tenere in considerazione il fatto che il monitoraggio dello streaming è più complicato, perché ogni servizio ha un numero diverso di abbonati. Gli show su Netflix e Disney+ tendono a dominare le classifiche di streaming, ma questi servizi hanno anche un numero di abbonati significativamente maggiore rispetto a Paramount+.

Chissà che questo nuovo traguardo non venga notato da Paramount e Alex Kurtzman – supervisore del franchise per il servizio streaming – e che possa aiutare in qualche modo lo showrunner Terry Matalas a realizzare la serie spinoff Star Trek: Legacy.

Che cosa ne pensate del risultato raggiunto da Star Trek: Picard? Ditecelo nei commenti.

